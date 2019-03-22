Haberler Web TV Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Eylül ayında tek hanelerini görebiliriz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Eylül ayında tek hanelerini görebiliriz

22.03.2019 21:56

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, yıl sonu 15.9 olarak hedeflenen enflasyon rakamının altında bir oran sağlanacağını ifade etti ve eylül ayı itibariyle enflasyonda tek haneli rakamların görülebileceğini söyledi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları