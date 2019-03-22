Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Eylül ayında tek hanelerini görebiliriz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, yıl sonu 15.9 olarak hedeflenen enflasyon rakamının altında bir oran sağlanacağını ifade etti ve eylül ayı itibariyle enflasyonda tek haneli rakamların görülebileceğini söyledi.
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Eylül ayında tek hanelerini görebiliriz22.03.2019 21:56
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