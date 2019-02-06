Bakan Albayrak'tan ekonomiyle ilgili önemli açıklamalar 06 Şubat 2019, Çarşamba

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gıda fiyatlarındaki fahiş fiyatlarla ilgili yaptı. Albayrak, "Gıda terörünün perde arkasına baktık. Gördük ki felaket tellallığı yapanlar bazı siyasi partilerden aday. Şaşırmamak lazım ülkenin canına kasteden terör örgütlerine destek olanlar mutfağına mı kast etmeyecek." dedi.