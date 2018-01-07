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Bakan Albayrak'tan duygulandıran paylaşım

06 Ocak 2018, Cumartesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir klip paylaştı. Bakan Albayrak yaptığı paylaşıma "Daha son sözümüzü söylemedik..." notunu bıraktı. İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım
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