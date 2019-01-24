Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos'ta açıklamalarda bulunuyor. Bakan Albayrak, Sadece son çeyrekte faiz giderlerinde 3 milyar TL'ye yakın tasarruf elde ettik. Reel ekonomide ve büyümede 2019'u güçlü kapatacağız. Turizm rakamları da çok iyi. Bütçe disiplini Türkiye ekonomisinde devam edecek." dedi.
Bakan Albayrak'tan Davos'ta önemli açıklamalar!24 Ocak 2019, Perşembe
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