Bakan Albayrak'tan Davos'ta önemli açıklamalar! 24 Ocak 2019, Perşembe

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos'ta açıklamalarda bulunuyor. Bakan Albayrak, Sadece son çeyrekte faiz giderlerinde 3 milyar TL'ye yakın tasarruf elde ettik. Reel ekonomide ve büyümede 2019'u güçlü kapatacağız. Turizm rakamları da çok iyi. Bütçe disiplini Türkiye ekonomisinde devam edecek." dedi.