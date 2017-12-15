Bakan Albayrak'tan CHP'li isme tokat gibi cevap

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e çok sert cevap verdi. Albayrak, 15 Temmuz ile ilgili, "Ben 12 Eylül darbesinde hapse girmiş yazar bir insanın oğluyum. Ne darbeden korktum ne ölümden korktum. 15 Temmuz'da, en ön safta, bu darbede de bu darbenin birinci hedefi olan insanın yanından —elhamdülillah, benim için bir altın madalyasıdır, bir saniye bile ayrılmadan bu mücadelede en önde yer almak için gayret ettim." dedi.
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