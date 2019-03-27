Trabzon Dernekler Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen "Büyük Trabzonlular Buluşması"nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin tarihinde görmediği uluslararası ekonomik operasyonlara maruz kaldığını dile getirdi. Albayrak,"Sizden isteğimiz büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda Cumhurbaşkanımızla dimdik, omuz omuza yürümenizdir." dedi. .
Bakan Albayrak'tan Büyük Trabzonlular Buluşması'nda önemli mesaj: Sizden isteğimiz...27.03.2019 08:04
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