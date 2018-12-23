Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi twitter hesabından #BirGençlik etiketi ile bir klip paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Necip Fazıl Kısakürek'in 'Gençliğe hitabe' eseriyle gençliğe seslendiği o klip dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.
Bakan Albayrak'tan 'BirGençlik' paylaşımı23 Aralık 2018, Pazar
- Bakan Albayrak'tan 'BirGençlik' paylaşımı
- Balık tutmaya gittiği sahilde buldu! Hemen alıp eve getirdi...
- Müjdat Gezen ve Metin Akpınar neyle suçlanıyor? Ne kadar ceza alabilirler?
- Başkan Erdoğan 'Netanyahu sen zalimsin, zalimlerin sesisin!'
- Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki!
- Başkan Erdoğan'dan DEİK Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan 'Ülkemizin şahlanışını durduracak hiçbir fani güç yoktur!'
- Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Yıldırım, yarışmacıdaki o detayı fark etti!
- Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'ndan tüydüğü o görüntüler
- İstanbul Ataşehir'de gece kulübüne silahlı saldırı
- Öztürk Yılmaz: Kılıçdaroğlu asıl diktatör sensin
- Türk TIR şoförü sarı yeleklilerin arasında kalırsa
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.