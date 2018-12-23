Haberler Web TV Bakan Albayrak'tan 'BirGençlik' paylaşımı

Bakan Albayrak'tan 'BirGençlik' paylaşımı

23 Aralık 2018, Pazar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi twitter hesabından #BirGençlik etiketi ile bir klip paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Necip Fazıl Kısakürek'in 'Gençliğe hitabe' eseriyle gençliğe seslendiği o klip dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları