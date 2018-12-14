Dövize dayalı tahvil senetlerinin de pazartesi günü başlayacağını belirten Bakan Albayrak, "Vatandaşlarımıza, hem dolar hem de avro birikimleri ile alabilecekleri devlet senetleriyle, devlet garantisinde kazançlı bir yatırım imkanı sağlanacak" dedi.
Bakan Albayrak'tan bir müjde daha!14 Aralık 2018, Cuma
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