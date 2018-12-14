Haberler Web TV Bakan Albayrak'tan bir müjde daha!

Bakan Albayrak'tan bir müjde daha!

14 Aralık 2018, Cuma

Dövize dayalı tahvil senetlerinin de pazartesi günü başlayacağını belirten Bakan Albayrak, "Vatandaşlarımıza, hem dolar hem de avro birikimleri ile alabilecekleri devlet senetleriyle, devlet garantisinde kazançlı bir yatırım imkanı sağlanacak" dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları