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Bakan Albayrak'tan Başkan Erdoğan'ın doğum gününe özel paylaşım

26.02.2019 11:10

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabın üzerinden Başkan Erdoğan'ın doğum günü için bir mesaj paylaştı. Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletine hizmet dolu, hayırlı, bereketli, huzurlu nice seneler diliyoruz." dedi. Albayrak'ın #CumhurunBaşkanı65Yaşında' etiketi ile paylaştığı video büyük beğeni topladı.


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