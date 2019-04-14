Bakan Albayrak'tan baş döndüren ekonomi diplomasisi! Yabancı basının algı operasyonu tutmadı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20-Dünya Bankası-İMF toplantıları için gittiği Vaşington’da dünyanın önde gelen yatırım fonları, yabancı mevkidaşları ve uluslararası finans kurumlarıyla görüştü. Albayrak’ın yoğun temaslarında ana gündem yeni ekonomi paketi olurken, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Albayrak’ın programının ilk gününde görüşmelerini gölgelemek için yapılan haberlere rağmen, ikinci günde de ekonomi diplomasisi hız kesmedi.
Bakan Albayrak'tan baş döndüren ekonomi diplomasisi! Yabancı basının algı operasyonu tutmadı14.04.2019 12:56
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