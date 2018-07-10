Bakan Albayrak'tan anlamlı paylaşım

Yeni kabinede Hazine Ve Maliye Bakanı olarak görev alan Berat Albayrak sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu.Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız’ın yemini ile yeni sistem resmen başladı. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bugün şükür günüdür. Bu aziz milletin parçası olmamızı sağlayan, böyle büyük bir liderle yol yürüten ve bu millete hizmet etmeyi nasip eyleyen Rabbimize bin şükür" ifadelerine yer verdi.
Bakan Albayrak'tan anlamlı paylaşım10 Temmuz 2018, Salı
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