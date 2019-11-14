Bakan Albayrak'tan A Milli Takım'a tebrik 14.11.2019 23:33

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. hafta maçında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, şampiyonaya katılmayı garantiledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımla A Milli Takım'ı kutladı.