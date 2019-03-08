Bakan Albayrak'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı 08.03.2019 11:17

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü toplantısında konuştu. Albayrak, "Kadınlarımızın bugüne kadar olduğu gibi yeni ufuklar açması çok önemli. Biz kadınlarımıza güveniyoruz." dedi.