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Bakan Albayrak'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

08.03.2019 11:17

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü toplantısında konuştu. Albayrak, "Kadınlarımızın bugüne kadar olduğu gibi yeni ufuklar açması çok önemli. Biz kadınlarımıza güveniyoruz." dedi.


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