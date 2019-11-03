Bakan Albayrak'tan 3 Kasım paylaşımı: Bayramımız var 03.11.2019 00:28

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından AK Parti'nin büyük bir zafere imza attığı 3 Kasım 2002 tarihini hatırlatan bir video paylaştı. Video Başkan Erdoğan'ın,"3 Kasım'da bayramımız var" sözleriyle açılıyor ve AK Parti'nin hizmet yolculuğu anlatılıyor.