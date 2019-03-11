Bakan Albayrak'tan 2018 büyüme rakamlarıyla ilgili flaş açıklama 11.03.2019 10:48

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak büyüme rakamlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, iktisadi faaliyette en kötünün geride kaldığını söyledi. Albayrak, "İktisadi faaliyette en kötü geride kalmıştır. Büyümede en kötü beklentiler gerçekleşmemiştir." ifadelerini kullandı.