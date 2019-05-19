Bakan Albayrak'tan 19 Mayıs paylaşımı 19.05.2019 11:02

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. .

Bakan Albayrak açıklamasında, "19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesi, yüz yıldır aynı inanç ve iradeyle gençlerimizin elinde yanmaya devam ediyor. Milletimizin istiklal ve istikbal davasına hayat veren Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.