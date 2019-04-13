Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte Washington'a giden Bakan Albayrak, burada 400'den fazla yatırımcının ve banka temsilcisinin katıldığı toplantıda yaklaşık bir saat boyunca Türkiye'de hükümetin uygulamaya koymayı hedeflediği reformları anlattı. Türkiye'nin ve Bakan Albayrak'ın bu girişimlerinden rahatsız olan bazı medya örgütleri, Türkiye'ye karşı yine manipülatif saldırılarına ve algı operasyonlarına başladı.
Bakan Albayrak'ın Washington'daki temasları sonrası provokatörler yine iş başında!13.04.2019 09:20
- Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf görevinden ayrıldı
- Bakan Albayrak'ın Washington'daki temasları sonrası provokatörler yine iş başında!
- Gözler YSK'da! Bugün karar günü
- Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 13 Nisan 2019 hava durumu
- Afyonkarahisar'da korkunç cinayet! İki kız kardeş başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
- Berat Albayrak'ın ABD ziyareti kimleri neden rahatsız etti?
- Bakan Albayrak'ın Washington'daki temasları sonrası provokatörler yine iş başında!
- Son dakika: Maltepe'de CHP'lilerin olay çıkarmasının ardından sayıma ara verildi
- Bakan Berat Albayrak'tan G-20 mesajı
- Son dakika: AK Parti MKYK sonrası kritik açıklamalar .
- Diyarbakır'da AK Parti ilçe başkanlığı binasına ateş açıldı
- Karamollaoğlu Çamlıca Camii'ni hedef aldı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.