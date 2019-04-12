Bakan Albayrak'ın Washington'daki temasları sonrası provokatörler yine iş başında! 12.04.2019 23:49

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte Washington'a giden Bakan Albayrak, burada 400'den fazla yatırımcının ve banka temsilcisinin katıldığı toplantıda yaklaşık bir saat boyunca Türkiye'de hükümetin uygulamaya koymayı hedeflediği reformları anlattı. Türkiye'nin ve Bakan Albayrak'ın bu girişimlerinden rahatsız olan bazı medya örgütleri, Türkiye'ye karşı yine manipülatif saldırılarına ve algı operasyonlarına başladı. .