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Bakan Albayrak'ın kritik görüşmesi gerçekleşti

27 Ağustos 2018, Pazartesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile bir araya geldi. Toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımların ele alındığı bildirildi. Görüşmenin ardından 2 bakanın ortak bir basın toplantısı da düzenleneceği belirtildi. .

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