Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İstanbul’da seçim çalışmalarını sürdürüyor. Sarıyer'de esnaf ziyaretinde bulunan Erdoğan, vatandaşların sorunlarına yakından ilgi gösterdi, çocukları da ihmal etmedi ve yanına gelen küçük bir kıza hediye verdi. Ziyarete damga vuran olay ise Sarıyerli 95 yaşındaki Hasan Öztürk’ün duası oldu. Bakan Albayrak ve beraberindeki heyete samimiyetle dua eden Hasan Öztürk izleyenlerin gönüllerini fethetti.
Bakan Albayrak'ın esnaf ziyaretine yaşlı dede duasıyla damga vurdu10.03.2019 15:44
- Bakan Albayrak'ın esnaf ziyaretine yaşlı dede duasıyla damga vurdu
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