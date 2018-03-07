Bakan Albayrak: Yok olmaya mahkum olacaklar

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde konuşan Bakan Albayrak, ".Bu imanı, bu inancı, bu milletin bu ufkunu boğmaya, zora düşürmeye, Allah'ın izniyle hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Dün nasıl tarihin tozlu sayfalarında buna yeltenenler yok olduysa bugün de aynı hataya düşenler milletimizin cesareti, şecaati, vatan aşkı karşısında yok olmaya mahkum olacaklardır" dedi.
Bakan Albayrak: Yok olmaya mahkum olacaklar06 Mart 2018, Salı
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