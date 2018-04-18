Bakan Albayrak: Yenilenebilir enerjide öncü ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz

Berlin'de Enerji Dönüşüm Zirvesi'nde konuşan Bakan Albayrak, "Enerjide kaynak çeşitliliği anlamında da rekabetçi olunmalı. Yenilenebilir enerjide öncü ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz." dedi.
Bakan Albayrak: Yenilenebilir enerjide öncü ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz17 Nisan 2018, Salı
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