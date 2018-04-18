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Bakan Albayrak: Yenilenebilir enerjide öncü ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz

17 Nisan 2018, Salı

Berlin'de Enerji Dönüşüm Zirvesi'nde konuşan Bakan Albayrak, "Enerjide kaynak çeşitliliği anlamında da rekabetçi olunmalı. Yenilenebilir enerjide öncü ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz." dedi.

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