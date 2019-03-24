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Bakan Albayrak Yenikapı miting alanını gezdi

24.03.2019 08:45

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi büyük bir heyecanla bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yenikapı miting alanındaki son hazırlıkları yerinde inceledi. Albayrak, "Tarihi bir miting olacağını inancımız tam" ifadelerini kullandı.


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