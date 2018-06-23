Bakan Albayrak yanıtladı! 24 Haziran'da neden sandığa gidiyoruz? 22 Haziran 2018, Cuma

24 Haziran bir karar günü, 24 Haziran bir dönüm noktası sözleri ile mesajına başlayan Enerji Bakanı Berat Albayrak, vatandaşlara "seçim için oluşturulan saflara biraz dikkatle bakın. 15 Temmuz'un failleri kimden medet umuyor?" diye soruyor. 24 Haziran'da Türkiye'nin neden seçime gittiğini tek tek sıralıyor...