Bakan Albayrak, yabancı yatırımcılarla buluştu 16 Ağustos 2018, Perşembe

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 bini bulan yabancı yatırımcılarla yaptığı telekonferans görüşmesinde önemli mesajlar verdi. Bakan Albayrak, Türk Bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü. Bankacılık sisteminin açık döviz pozisyonu yok." dedi. Albayrak ayrıca, "Sermaye kontrolleri hiçbir zaman gündemimizde olmayacak. IMF ile bağlantıya geçme, iş birliği planımız yok. Hükümet çok ciddi bir harcama kısıntısına gidecek. Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz." diye konuştu. A Haber Muhabiri Murat Ovucu, görüşmenin detaylarını canlı yayında aktardı...