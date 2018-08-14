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Bakan Albayrak: Vatandaşlar algı operasyonlarını püskürttü

14 Ağustos 2018, Salı

Bakan Albayrak, "Banka mevduatlarından önemli çıkış olmaması vatandaşların algı operasyonlarını nasıl püskürttüğünü net şekilde ortaya koyuyor." dedi.

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