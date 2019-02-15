Bakan Albayrak: Türkiye'nin geleceğine emin adımlarla yürüyoruz 15.02.2019 17:42

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'de 'Adım Adım Ekonomi İzmir' toplantısında konuştu. Bakan Albayrak: ''Zorlu koşullar altında gerçekleştirilen bu kongrede tüm paydaşların söz alması en zor koşullar altında dahi müzakere işbirliği ve ortak akıldan vazgeçilmediğini göstermektedir. Geçmişi iyi bilerek dünden gerekli dersleri alarak Türkiyenin geleceğine emin adımlarla yürüyoruz.'' dedi.