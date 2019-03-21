Bakan Albayrak: Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye devam edecek 21.03.2019 13:11

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek." dedi. Bakan Albayrak ayrıca, KDV uyuşmazlığında son noktaya gelindiğini ve imzaların Külliye'de atıldığını söyledi.