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Bakan Albayrak: Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye devam edecek

21.03.2019 13:11

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek." dedi. Bakan Albayrak ayrıca, KDV uyuşmazlığında son noktaya gelindiğini ve imzaların Külliye'de atıldığını söyledi.


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