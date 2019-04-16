Bakan Albayrak: Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri ikili ilişkilerimizin motoru olmalı

ABD'de temaslarını sürdüren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,"Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri ikili ilişkilerimizin motoru olmalı, geleneksel güvenlik ortaklığımız kadar da güçlü olmalıdır" dedi.
Bakan Albayrak: Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri ikili ilişkilerimizin motoru olmalı16.04.2019 05:40
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