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Bakan Albayrak: Türk Lirası daha da güçlenecek

14 Ağustos 2018, Salı

Doların güvenilirliğini yitirdiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk Lirası'nın önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğini söyledi.

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