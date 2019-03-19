Bakan Albayrak: 'THY batacak' algı haberlerini araştırdık. Hücre evi çıktı 19.03.2019 14:25

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'da konuşmasında çok önemli bir bilgi açıkladı. 'THY batacak' algı mesajları üzerine araştırma yaptırdığını söyleyen Bakan Albayrak, emniyetin bir hücre evine ulaştığını açıkladı. Bulunan hücre evinin yurt dışı bağlantılarının da bulunduğunu belirten Bakan Albayrak, konunun üzerine gidildiğini söyledi.