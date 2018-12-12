Bakan Albayrak: "Tedbirlerle enflasyon yüzde 6 düşecek" 12 Aralık 2018, Çarşamba

Yurtiçi piyasalardaki normalleşmeyle TL'deki kazanç ve petrol fiyatlarındaki düşüşü de gördük. Üretici fiyatlarında ve tüketici fiyatlarındaki olumlu gelişmelerinde devamına şahit olacağız. Yapısal tedbirlerle beraber enflasyonun kademeli olarak azalıp 2019'da 15,8, program sonunda ise yüzde 6'ya gerilemesini gerçekçi görüyoruz. Koyduğumuz hedeflerin üzerine çıkacağız. YEP kapsamında 3. çeyrekte güçlü devam ettiğimizi görüyoruz. Son dönemde piyasalardaki gelişmeler, önümüzdeki dönemde büyümenin YEP'te öngördüğümüz gibi gideceğine işaret ediyor. İç ve dışta pek çok olumsuzluğun olduğu dönemde Türkiye ekonomisinin pozitif görünümüne devam etmesi, zamanında aldığımız kararların doğru olduğuna işarettir.