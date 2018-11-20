Bakan Albayrak: "Tarımda erken uyarı sistemini devreye alacağız" 20 Kasım 2018, Salı

Tarım ve gıda ürünlerinde fiyat arz arz zincirini izleyecek gerekli tedbirleri anında devreye alacağız. Erken uyarı sisteminin yanı sıra hal yasasını en iyi şekilde uygulamaya sokacağız. Hallerimizin ülkemizin teknolojik altyapısı ile entegresini sağlayacağız. Piyasa oluşumunu destekleyeceğiz. Enflasyon konusunda önemli meseleyi de almış olacağız.