Bakan Albayrak: Süreç bugünden itibaren normalize oldu 28.03.2019 21:57

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak canlı yayında soruları yanıtladı. Bakan Albayrak, "Bu dönemde çok bilgi kirliliği yaşandı. Türk bankaları TL vermiyormuş diye bir haber çıktı. Dün Bankalar Birliği bununla ilgili bir açıklama yaptı. Merkez Bankası'nın Swap kararı Türk bankalarıyla ilgiliydi. Süreç bugünden itibaren normalize oldu." dedi. Bakan Albayrak, "Seçimden sonra hal yasası Meclis'e sevk edilecek. Hal yasası ile gıda fiyatları inecek." diye konuştu. Albayrak, "8 Nisan haftasında ekonomide atılacak adımları açıklayacağız. Bankacılıkta güçlü bir yapı var. Birçok alanda önemli bir yol haritası ortaya koyacağız." ifadesini kullandı.