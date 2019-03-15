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Bakan Albayrak: Spekülasyon yapana pabuç bırakmayacağız

15.03.2019 18:33

Aydın'ın Nazilli ilçesinde vatandaşa seslenen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dolar kuru üzerinden spekülasyon yaparak kazançlarını artırmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz."dedi.


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