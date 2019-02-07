Bakan Albayrak: Şimdi yapısal dönüşümleri hayata geçirme zamanı 07 Şubat 2019, Perşembe

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayı'nda konuştu. Şubat ayı ocaktan çok daha iyi olacak. Şimdi yapısal dönüşümleri hayata geçirme zamanı. Yüzde 40'lara 50'lere ulaşan faizin 20'lere indiğini görüyoruz. Yeterli değil. Hayalperest değiliz gerçeği doğru okuyacağız. Birileri felaket tellallığı yapıyor... Neden... Farklı siyasal algısıyla hareket etse de, bugünün dünden, yarının bugünden daha iyi olduğunu çok net görüyoruz.