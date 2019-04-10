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Bakan Albayrak Reform Paketi'ni açıklayacak! Piyasaların gözü orada

10.04.2019 10:16

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, piyasaların günlerdir merakla beklediği ekonomide reform paketini bugün saat 11.00'de İstanbul'da düzenleyeceği toplantı ile kamuoyuna açıklayacak.


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