Bakan Albayrak: Para politikaları bağımsız olacak 10 Ağustos 2018, Cuma

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Merkez Bankası'nın bağımsızlığına vurgu yaptı. Para politikalarının bağımsız olacağını söyleyen Albayrak; "İlk geldiğimiz günden beri, para politikaları ve Merkez Bankası özelinde çok hassas bir dil göstermeye çalıştık." dedi.