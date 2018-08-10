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Bakan Albayrak: Para politikaları bağımsız olacak

10 Ağustos 2018, Cuma

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Merkez Bankası'nın bağımsızlığına vurgu yaptı. Para politikalarının bağımsız olacağını söyleyen Albayrak; "İlk geldiğimiz günden beri, para politikaları ve Merkez Bankası özelinde çok hassas bir dil göstermeye çalıştık." dedi.

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