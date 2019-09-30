Bakan Albayrak önümüzdeki 3 yılın enflasyon hedefini açıkladı! İşte 3 Yıllık Enflasyon Hedefi... (Video) 30.09.2019 12:02

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin yeni yol haritasının çizileceği Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Bakan Albayrak açıklamalarında 3 yıllık enflasyon hedefini belirtti. İşte Yeni Ekonomi Programı'nda açıklanan 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon hedefleri...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ikinci Yeni Ekonomi Programı'nı açıklıyor. Albayrak yıl sonu enflasyon hedefin yüzde 12 uzun vadeli hedefin yüzde 5'in altına çekilmesi olduğunu açıkladı.

Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 oldu.

Yeni Ekonomi Programı'nda bütçe açığının GSYH'ye oranı hedefi, 2019 ve 2020 için yüzde 2,9, 2021 için yüzde 2,5, 2022 için yüzde 1,5 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yeni Ekonomi Programı'nın bu yılki ana temasına "Değişim başlıyor" dedik."

"Büyümede yüzde 2,3'lük hedefin biraz uzağında kalacağız. 2020 büyüme hedefini baz etkisiyle yüzde 5'e yükselttik."

Yeni Ekonomi Programı'nda işsizlik oranı hedefleri bu yıl için yüzde 12,9, 2020 için yüzde 11,8, 2021 için yüzde 10,6, 2022 için yüzde 9,8 oldu.

Bakan Albayrak: "Kredi kanallarının açılmasını sağlayacağız. Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız."