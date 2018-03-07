Bakan Albayrak onların isimlerini tek tek saydı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nde konuştu. Bakan Albayrak, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan kadınları da anmayı unutmadı, tek tek isimlerini saydı.
Bakan Albayrak onların isimlerini tek tek saydı06 Mart 2018, Salı
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