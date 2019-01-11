Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Köprü geçiş ihlalleri için cezalarda iade süreci başladı 11 Ocak 2019, Cuma

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır" dedi.