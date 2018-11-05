Bakan Albayrak: "Mevduat faizi daha da düşecek" 05 Kasım 2018, Pazartesi

"Yüzde 30-40 hatta 50'lere giden faizlerden o kadar hızlı bir normalleşme süreciyle bu noktaya geldik ki... Yüzde 30'un altına düştü günlük ortalama. Bu çok önemli. BDDK süreci yakından takip ediyor. Mevduatlar 30'ların üzerine çıkmıştı. 20'lerde seyrediyor. Daha da düşecek. Maliyetlerin düşmesiyle birlikte tek sac ayağı ile alakalı değil. Enflasyonu o yüzden düşürmeye çalışıyoruz. Bu ekosistem normalleşmeye başladığı zaman çok daha güçlü noktaya ulaşacağız. Bu iyileşmeyi ekimde görmeye başladık. Kasımda daha iyi olacak. Hazine ve devlet anlamında daha aktif dönem bizi bekliyor."