Bakan Albayrak KOBİ'lere destek paketini açıklıyor 31 Ağustos 2018, Cuma

Türkiye, milletimizin destek vermesiyle dünyaya çok güçlü birliktelik fotoğrafı sunuyor. Bizler, atmamız gereken adımları çok ama çok biliyoruz. Ekonomide büyük bir değişim süreci başlattık.