Bakan Albayrak: Kobi desteklerinde azami limit 5 milyon tl'ye çıkarıldı 06.03.2019 11:55

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası tarafından düzenlenen Adım Adım Ekonomi Kocaeli Programı'nda konuştu. Bakan Albayrak, KOBİ destek paketinde ciro ve faaliyet alanına göre 1,5 milyon TL olan azami limiti 5 milyon TL'ye çıkarıldığını müjdeledi. Berat Albayrak, "Yüzlerce firmayla müzakereler tamamlandı. Birçok firmanın kredileri yapılandırıldı. Bu süreçte 48 firmanın feragatla konkordatodan çıkması sağlandı. Feragat ve yapılandırmanın tamamının etkisiyle toplamda 318 firma konkordatodan çıktı" şeklinde konuştu.