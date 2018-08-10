Bakan Albayrak: Kamuda tasarruf tedbirlerine başladık 10 Ağustos 2018, Cuma

Kamuda tasarruf tedbirlerine başladık. Kamuda borçlanmalarla ilgili bir dizi uygulanan yeni bir süreç olacak. Çünkü kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının sağlanması çok önemli.