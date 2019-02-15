Bakan Albayrak: İzmir'de de tanzim satış konusunda gerekli desteği verebiliriz 15.02.2019 17:57

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'de 'Adım Adım Ekonomi İzmir' toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak; ''Birçok farklı büyükşehirden de talep gelmeye başladı. İzmir'de de tanzim satış konusunda gerekli desteği verebiliriz.'' dedi.