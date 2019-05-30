Bakan Albayrak İstanbul'da iş dünyası ile buluşuyor 30.05.2019 21:33

A Para'nın öncülüğünde 150'den fazla iş insanı bir araya geliyor. İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilecek olan iftar organizasyonunda Türkiye'nin önde gelen firmalarının yöneticileri bir araya getirecek. Organizasyona Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ta katılacak. Ayrıntıları A Para muhabiri Merve Tepe canlı yayında aktardı.