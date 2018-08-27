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Bakan Albayrak ile Fransız mevkidaşından ortak açıklama

27 Ağustos 2018, Pazartesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

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