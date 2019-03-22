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Bakan Albayrak: Hainliği maç izler gibi izleyen siyasetçiler oldu

22.03.2019 16:01

Bakan Berat Albayrak, "Belediye başkanı önemli. Yani yerel siyaset açısından da vatandaşıyla omuz omuza olmalı, terör örgütleriyle omuz omuza değil. 15 Temmuz'da kimi belediyeler ve siyasiler de oldu ki, televizyonun karşısına geçip elinde zappingle ayağında terlikle maç seyreder gibi 'ölü sayısı kaç kişi oldu, ne kadar oldu, kim kazanacak, kim kaybedecek, ona göre pozisyon alalım, ona göre bir siyaset belirleyelim' anlayışıyla bir duruş sergiledi" açıklamasında bulundu.


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