Haberler Web TV Bakan Albayrak: Gıda fiyatlarıyla ilgili haftaya adım atacağız

Bakan Albayrak: Gıda fiyatlarıyla ilgili haftaya adım atacağız

06 Şubat 2019, Çarşamba

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gıda fiyatlarındaki fahiş fiyatlarla ilgili yaptı. Türkiye'nin enflasyonla mücadelede güçlü refleks gösterdiğini ve yılsonu enflasyonunun yüzde 20.3 olduğunu belirtti. Pazartesi günü açıklanan, yüzde 20.35 seviyesinde gerçekleşen ocak ayı enflasyonu da da değinen Albayrak, "Gıda fiyatlarının değişmediğini varsayarsak yıllık enflasyon yüzde 18.85 olurdu" dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları