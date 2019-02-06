Bakan Albayrak: Gıda fiyatlarıyla ilgili haftaya adım atacağız

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gıda fiyatlarındaki fahiş fiyatlarla ilgili yaptı. Türkiye'nin enflasyonla mücadelede güçlü refleks gösterdiğini ve yılsonu enflasyonunun yüzde 20.3 olduğunu belirtti. Pazartesi günü açıklanan, yüzde 20.35 seviyesinde gerçekleşen ocak ayı enflasyonu da da değinen Albayrak, "Gıda fiyatlarının değişmediğini varsayarsak yıllık enflasyon yüzde 18.85 olurdu" dedi.
Bakan Albayrak: Gıda fiyatlarıyla ilgili haftaya adım atacağız06 Şubat 2019, Çarşamba
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